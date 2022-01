"Per non dimenticare": incontro on line con Domenico Barrilà

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

I crimini della storia come quello della Shoah sono ferite sempre aperte nel cuore di Dio e di riflesso su ogni essere umano.

Per non dimenticare gli orrori della Shoah, i giovanissimi di Azione Cattolica invitano l'intera comunità all'incontro on line con Domenico Barrilà che si terrà sabato 22 gennaio dalle ore 16:30.

Tema dell'incontro che verra introdotto da don Beniamino Di Renzo è "Tra Cooperazione e Sopraffazione".

L'evento si concluderà con un intervento di don Andrea Manzone.

Il link per partecipare all'evento è il seguente: https://meet.google.com/fmp-dubb-had