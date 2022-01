Nuova sede del Pd in centro: intitolazione a Franco Marini

È stata inaugurata ieri pomeriggio, alla presenza di numerosi cittadini ed amministratori del territorio, dei segretari regionale e provinciale del Pd, Michele

Fina e Leo Marongiu, del capogruppo in Consiglio regionale, Silvio Paolucci, del presidente della Provincia di Chieti e sindaco di Vasto, Francesco

Menna, del candidato sindaco Fabio Travaglini, del neo consigliere provinciale Carlo Moro e del vice presidente dell’Arap Gianni Cordisco, la nuova sede del Partito Democratico di San Salvo in corso Garibaldi.

"D'intesa con il Direttivo del Circolo abbiamo deciso di intitolare questa nuova sede a Franco Marini, fondatore del Partito Democratico e da sempre legato a

questo Circolo cittadino. Un grande Amico, un punto di riferimento per molti oltre che un uomo tra i più prestigiosi dirigenti del mondo del sindacato nonché Ministro del Lavoro e Presidente del Senato". Ha esordito così il segretario del Circolo cittadino del Pd, Antonio Boschetti per spiegare alla numerosa platea presente, le motivazioni dell'intitolazione a Marini che, come hanno evidenziato anche i presenti, è stato un grande uomo del lavoro e dello sviluppo, uomo dei diritti, delle battaglie contro le ingiustizie e le disuguaglianze oltre che un amico, un maestro e un esempio da seguire.

“È da qui, da questa nuova sede - ha proseguito Boschetti - che inizia un nuovo percorso, il percorso che ridarà a San Salvo la giusta e meritata guida politico-

amministrativa che è quella del centrosinistra. Franco Marini ha lasciato a tutti noi un grande messaggio: il valore della coalizione e la capacità di convivere al suo interno prestando la propria esperienza ed attività ad altri. Ed è quello che il Pd ha fatto, riponendo forza e fiducia in Fabio Travaglini quale candidato sindaco, per le sue ottime capacità e competenze e quale ragazzo serio ed affidabile, l'unico in grado di poter amministrare questa città e di farlo con una coalizione altrettanto seria ed affidabile".

Un pensiero e un ricordo a Franco Marini sono stati espressi anche da Leo Marongiu, Michele Fina, Francesco Menna, Silvio Paolucci, Carlo Moro, Gianni

Cordisco che hanno espresso anche apprezzamento e vicinanza a Fabio Travaglini il quale ha ringraziato il Pd e l’intera coalizione del centrosinistra per aver riposto fiducia in lui.