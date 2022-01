Caldaie sostituite alla Scuola di Via Verdi, lunedì si torna regolarmente in classe

"Come previsto, lunedì 24 gennaio gli alunni della Scuola primaria di Via Verdi potranno regolarmente rientrare in classe per seguire le lezioni in presenza. La sostituzione delle caldaie è avvenuta nei tempi e nelle modalità che abbiamo annunciato".

A dirlo è l'assessore alla Manutenzione Giancarlo Lippis.

I tecnici hanno provveduto a installare le nuove caldaie nell'edificio scolastico di via Verdi dopo l'adozione dell'ordinanza sindacale della sospensione dell'attività didattica in presenza per il solo giorno di venerdì 21 gennaio.

"Ringrazio i tecnici per la celerità dell'intervento, non programmato, per l'improvvisa rottura dei bruciatori - conclude l'assessore Lippis - che non ha reso possibile la riparazione, ma c'è stato bisogno di sostituire le caldaie".