Arresti e perquisizioni a San Salvo: "Forze dell'ordine baluardo e faro della nostra comunità"

“Il risveglio nel cuore della notte del rumore dell’elicottero della Guardia di Finanza dimostra come l’impegno delle forze dell’ordine è continuo nel presidiare il territorio. La nostra città è sempre sotto il controllo di Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia di Stato perché la sicurezza è il primo baluardo della libertà e del benessere dei cittadini. Un’attenzione quotidiana i cui frutti sono il risultato un certosino e costante lavoro d’indagine”.

A dirlo il sindaco di San Salvo Tiziana Magnacca nel commentare l’operazione che vede impegnati 150 tra Carabinieri e Finanzieri in esecuzione di 20 ordinanze di custodia cautelare e a decine di perquisizioni nei confronti di una organizzazione criminale dedita al traffico degli stupefacenti e alle estorsioni.

“Un grazie, profondo e sincero, a tutte le Forze dell’Ordine, baluardo e faro della nostra comunità per garantire, anche attraverso il nascosto lavoro di prevenzione, la tranquillità nelle strade della nostra città – aggiunge il sindaco Magnacca nel ringraziare i comandanti provinciali della Guardia di Finanza, colonnello Serafino Fiore, e dei Carabinieri,colonnello Alceo Greco, per questa nuova attività di repressione contro la malavita.

Attività delle Forze dell’Ordine – conclude il sindaco di San Salvo – che non può esimere dal ribadire l’importanza degli uffici giudiziari a Vasto per il concreto rischio di infiltrazioni della criminalità organizzata per la vicinanza a zone ad alta concentrazione malavitose anche considerando le difficoltà con le quali opera la Procura della Repubblica di Vasto dove al momento ci sono solo giudici inquirenti”.