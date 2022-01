Iscrizioni alla Scuola dell'Infanzia, appello alle famiglie

Gentili genitori,

in un momento difficile per la scuola e per tutti noi, impegnati a garantire il servizio nel rispetto dei protocolli anti COVID-19, ci preme ricordare la necessità di effettuare le nuove iscrizioni alla scuola dell’infanzia entro il 28 gennaio 2022, in modo che i vostri bambini possano frequentare a partire da settembre prossimo le scuole statali.

Le iscrizioni a gennaio sono stabilite a livello ministeriale per disporre il numero delle sezioni di ciascuna scuola, il numero dei docenti necessari e assicurare un corretto servizio. Riteniamo opportuno spiegare all’utenza quanto quest’anno più che mai sia indispensabile iscrivere i bambini per tempo.

Le iscrizioni tardive potrebbero non essere accolte dalle scuole per mancanza di posti disponibili oppure le sezioni, attivate in minor numero a causa delle poche iscrizioni effettuate entro il 28 gennaio, potrebbero diventare piuttosto affollate per accogliere le iscrizioni tardive. Come è noto le sezioni di scuola dell’infanzia sono costituite con un numero minimo di 18 e un massimo di 26 alunni: eventuali iscritti in eccedenza dovranno essere ridistribuiti tra le diverse sezioni senza superare il numero di 29 alunni per sezione. Inoltre, in questo periodo particolare, è assolutamente inopportuno arrivare ad ospitare 29 bambini in uno stesso ambiente, seppur ampio e areato e nel rispetto del protocollo per la sicurezza.

Invitiamo pertanto le famiglie a procedere con fiducia alle iscrizioni, acquisendo il modulo cartaceo presso la segreteria dell’Istituto prescelto, oppure scaricandolo dai siti delle scuole. E’ possibile inviare la documentazione all’indirizzo mail della scuola scelta o riconsegnarla presso la segreteria stessa.

Certi della vostra preziosa collaborazione, vi ringraziamo in anticipo.

ANNAROSA COSTANTINI

DIRIGENTE DELL’ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO “MATTIOLI-D’ACQUISTO” – SCUOLA INFANZIA DI VIA MELVIN JONES

Telefono: 0873-54147

Email: chis00700p@istruzione.it

Segreteria: Via Scopelliti, presso la Scuola Media

Modulo d’iscrizione scaricabile: https://omnisansalvo.edu.it/2021/12/18/20211218093337unidos/

VINCENZO PARENTE

DIRIGENTE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “G.RODARI” – SCUOLE DELL’INFANZIA DI VIA RIPALTA, VIA VERDI, SANT’ANTONIO, SAN SALVO MARINA, LENTELLA, FRESAGRANDINARIA

Telefono: 0873- 54115; 0873-346226

Email: chic84300n@istruzione.it

Segreteria: Via Ruffilli, presso Scuola Sant’Antonio

Modulo d’iscrizione scaricabile: https://www.icsansalvo2.edu.it/archivi/documenti/2021/D/DOMANDA-ISCRIZIONE-INFANZIA.pdf