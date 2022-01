Sabato e domenica 'open day' per le vaccinazioni a San Salvo

Open day vaccinale dai 12 anni in su a San Salvo nelle giornate di sabato 29 gennaio dalle ore 14:30 alle ore 18:30 e domenica 30 gennaio dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:30 alle ore 18:30 presso il Distretto sanitario in via De Gasperi.

Ad annunciarlo il sindaco Tiziana Magnacca che ha ottenuto il via libera dalla Direzione generale della Asl 02 Abruzzo: sarà possibile vaccinarsi senza doversi prenotare.

“Il Covid si combatte con il vaccino, invito i miei concittadini – commenta il sindaco – ad approfittare di questa opportunità ottenuta dopo le nostre sollecitazioni al direttore generale Schael, che ha messo a disposizione le dosi necessarie per questo nuovo appuntamento con la campagna vaccinale a San Salvo”.

Il presidente del Consiglio comunale Eugenio Spadano, che si è occupato unitamente all’assessore Tony Faga e alla consigliera Carla Esposito dalla parte organizzativa, ringrazia le associazioni di Protezione civile locali e la Croce Rossa, i medici di famiglia di San Salvo e il personale infermieristico che partecipano in maniera volontaria, tutti gli amministratori locali, che a vario titolo si sono messi a disposizione, e la dottoressa Ida Pina Palucci, responsabile del Dsb di San Salvo per la sua grande disponibilità.