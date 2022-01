Via Grasceta-zona indistriale, sistemazione del nuovo asfalto

L'Arap comunica che oggi e domani sabato lo svincolo da via Grasceta su via Germania, nella zona industriale di San Salvo, sarà interessato da un intervento di ripristino del tappetino stradale.

I lavori rientrano in un ambito più ampio di riqualificazione della zona industriale programmata dall’Arap e sollecitati dall'Amministrazione comunale di San Salvo.

Si potranno verificare rallentamenti e una temporanea interdizione dell’accesso dello svincolo sia in entrata che in uscita.

L’intervento sarà effettuato dalla Ditta Marinelli Umberto srl di San Salvo.

L'Amministrazione comunale ringrazia Arap e Arap Servizi per questi interventi in via di realizzazione sul suo territorio che miglioreranno, contestualmente agli interventi in corso del Comune di San Salvo sulle strade, la qualità della viabilità e la sicurezza.