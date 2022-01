Il meteo a San Salvo

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

A San Salvo oggi il cielo nella mattinata sarà in prevalenza poco nuvoloso, con nubi in progressivo aumento dal tardo pomeriggio con piogge e rovesci in serata. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 2°C. I venti saranno al mattino moderati e il mare poco mosso.

Un augurio di una buona settimana ai nostri lettori