'Open day' a San Salvo: 800 vaccinazioni nel week end

“La Città di San Salvo ha risposto positivamente all’apertura sabato e domenica scorsi di un open day. Sono stati inoculati circa 800 vaccini a quanti, residenti e non, si sono recati presso il Distretto sanitario di via De Gasperi”.

A dirlo il sindaco di San Salvo Tiziana Magnacca. L’open day del 29 e 30 gennaio è stato concordato unitamente alla Direzione generale della Asl 02 Abruzzo e alle indicazioni maturate al tavolo Salus et Spes” promosso dalla Prefettura di Chieti.

“Abbiamo soddisfatto il bisogno espresso dalla cittadinanza e del circondario, anche dettato dalle nuove norme che impongono per alcune categorie la vaccinazione obbligatoria, con risultati positivi che hanno avuto il riscontro sperato”, aggiunge ancora il sindaco che ringrazia tutti coloro che si prestati per realizzare queste due giornate e in particolare il volontariato, i medici di famiglia di San Salvo, gli infermieri, i dipendenti comunali, la dottoressa Ida Pina Palucci, responsabile del Dsb di San Salvo per la sua grande disponibilità, il presidente del Consiglio comunale Eugenio Spadano per aver coordinato l’iniziativa coadiuvato dall’assessore Tony Faga e dalla consigliera Carla Esposito.

L’ Amministrazione comunale di San Salvo annuncia la ripetizione dell’open day per sabato e domenica prossimi presso il Palazzetto dello Sport di San

Salvo Marina.