"Custodire ogni vita" il tema della 44^ Giornata per la Vita

I giovanissimi di Azione Cattolica, che in questa nuova ondata della pandemia hanno voluto incontrarsi on line per non perdere neanche un passo del loro cammino insieme, dopo l'incontro sulla Memoria e quello sulla Pace, si ritroveranno per terza volta su meet per riflettere sulla Vita che va custodita sempre, dal concepimento all'ultimo naturale respiro.

Introdurrà i lavori don Andrea Manzone, relatore Giovanni Gori del Centro Aiuto alla Vita, conclusioni di don Beniamino Di Renzo.

"La lezione della recente pandemia, se vogliamo essere onesti, è la consapevolezza di essere una comunità mondiale che naviga sulla stessa barca, dove il male di uno va a danno di tutti. Ci siamo ricordati che nessuno si salva da solo, che ci si può salvare unicamente insieme" (Papa Francesco, Omelia, 20 ottobre 2020).

Custodire la vita avendo avendo cura della persona, di ogni persona, con amore è una responsabilità di tutti.

Nessuno può sentirsi escluso.

L'incontro è aperto a tutti.

Il link per partecipare alla conferenza è riportato in basso.