Rifare a nuovo la Scuola di Via Verdi: San Salvo chiede fondi al Pnrr

"Continua l’opera di attenzione dell’Amministrazione comunale di San Salvo verso gli studenti delle scuole dell’obbligo", si legge in una nota diramata dal Comune.

“Ci siamo candidati, attingendo alle opportunità fornite dal Piano nazionale di ripresa e resilienza non a caso denominata New generation Italia, per rifare a nuovo la scuola primaria di via Verdi. Ci stiamo proiettando verso la scuola del futuro, il nostro sguardo e le nostre azioni sono rivolte soprattutto ai più giovani”. A dirlo il sindaco Tiziana Magnacca nell’annunciare di aver provveduto a inviare la richiesta del Comune di San Salvo al programma “La scuola per l’Italia di domani”.

“L’assessore ai Lavori Pubblici Maria Travaglini, attraverso i tecnici dell’ufficio, ha elaborato un progetto – spiega ancora il sindaco – per un importo di 3 milioni e 880mila euro per la riqualificazione della scuola di via Verdi e in particolare e per il miglioramento energetico in un’ottica di rispetto all’ambiente. Un edificio che potrà ospitare fino a 300 alunni anche in considerazione del quartiere in crescita sia per popolazione e sia per servizi”.