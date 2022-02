Si celebra la 44^ Giornata Mondiale per la Vita

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Oggi, domenica 6 febbraio, si celebra nella Chiesa Cattolica la 44^ Giornata Mondiale per la Vita.

In questa occasione, i giovanissimi di Azione Cattolica della Parrocchia San Nicola, sulle note della canzone "Che sia benedetta" di Fiorella Mannoia, hanno realizzato un video per dare un messaggio di speranza per il mondo intero.