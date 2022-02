I farmaci raccolti saranno consegnati a 1.800 realtà assistenziali che si prendono cura delle persone indigenti, offrendo gratuitamente cure e medicine.

Nel 2021, almeno 597.560 persone povere non hanno potuto acquistare i medicinali di cui avevano bisogno.Si tratta di 163.387 persone in più rispetto alle 434.173 del 2020

Il dato è drammatico: si è registrato, quindi, un incremento del 37,63% di persone in povertà sanitaria. L'aumento deriva dalla pandemia da Covid-19 che ha arrecato gravi danni alla salute e al reddito di milioni di residenti. È quanto emerge dal 9/o Rapporto Donare per curare - Povertà Sanitaria e Donazione Farmaci realizzato con il contributo incondizionato di IBSA Farmaceutici da OPSan - Osservatorio sulla Povertà Sanitaria (organo di ricerca di Banco Farmaceutico).

Il dato è confermato anche nella nostra San Salvo, gli utenti della distruzione farmaci, e non solo di quella, sono aumentati del 40% circa.

Un grazie particolare a tutte le farmacie di San Salvo che che hanno aderito all’iniziativa e presso le quali in giorni diversi e di seguito riportati saranno presenti anche i volontari della CARITAS PARROCCHIALE GERICO:

MARTEDI 8 FEBBRAIO Farmacia Grifone

MERCOLEDI 9 FEBBRAIO Farmacia Farmamentis

GIOVEDI 10 FEBBRAIO Farmacia Di Nardo

VENERDI 11 FEBBRAIO Farmacia Leone Magno

SABATO 12 FEBBRAIO Farmacia Di Croce e Farmacia Di Nardo

"La speranza per la nostra Italia e per la nostra Città di San Salvo è nella responsabilità di tutta la comunità civile che si alimenta con piccoli gesti di gratuità di ognuno. Durante tutta la Pandemia abbiamo potuto riscontrare una generosità contagiosa dei nostri concittadini, di tante attività commerciali ed imprenditoriali e anche di molti professionisti, senza parlare del contributo immenso dei volontari che sono stati il grande punto di forza di una lunga stagione di sacrifici ed impegno. Chiunque può permetterselo – invita don Beniamino – compia questo ulteriore gesto di altruismo andando apposta in farmacia per donare un farmaco, è un modo per farci carico ciascuno di una parte della speranza di tutti".

CARITAS PARROCCHIALE GERICO