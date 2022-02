"Cancro io ti boccio", raccolti oltre 2 mila euro per l'Airc

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Grande successo presso l'Istituto Superiore Pantini Pudente di Vasto per la raccolta fondi "AIRC" con la campagna "Cancro io ti boccio".

Nei giorni 28 e 29 gennaio, nonostante il periodo difficile, è stata raccolta la cifra di € 2180 con la vendita delle arance, miele e marmellata.

La raccolta fondi è stata completamente devoluta all'AIRC per finanziare progetti di ricerca per le cure oncologiche.

I protagonisti di questa iniziativa sono stati gli studenti che hanno potuto così avvicinarsi al volontariato e conoscere l'importanza di questo percorso di formazione.

Un ringraziamento va alla dirigente Anna Orsatti per la sua sensibilità, a tutti gli studenti, docenti, personale di segreteria e Ata che hanno contribuito alla raccolta fondi.

Grazie da parte degli organizzatori Gianluca Desiati e Giuseppina Cianciosi.