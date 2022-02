Tribunali a rischio, nuovo sciopero degli avvocati

Nuovo sciopero degli avvocati penalisti e civilisti per un lasso di tempo che andrà dal 21 febbraio al 1 marzo (con esclusione delle udienze relative ad imputati detenuti in custodia cautelare).

“Il Tribunale è una cosa seria”, tuonano gli avvocati del territorio vastese, che continuano a portare avanti una lotta dura contro la chiusura dei Tribunali cosiddetti 'minori' (Vasto, Lanciano, Avezzano e Sulmona) ed attendono positivi riscontri dalle richieste di ulteriore proroga per l'attività dei presidi giudiziari a rischio chiusura (soppressione prevista nel settembre di questo anno 2022).

Un'assemblea straordinaria, in via telematica, è stata convocata per il 28 febbraio.