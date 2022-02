Contratti di Espansione per gestire la crisi: "Utili, ma non bastano"

La crisi del sistema produttivo italiano è abbastanza grave, nonostante importanti segnali di ripresa.

È decisivo mantenere il paese competitivo e salvaguardare l’occupazione. La stessa pandemia ha peggiorato il contesto produttivo e le condizioni di sicurezza sul lavoro. Troppe morti bianche e questo non è accettabile.

L’Italia deve rimanere un grande paese manifatturiero e dotarsi di una nuova idea di sviluppo e di crescita fondata sulla sostenibilità ambientale e la green economy, nonché sulla coesione sociale. La ricerca e l’innovazione devono costituire il motore di questo processo di cambiamento. Questa fase va affrontata, inoltre, aprendo un grande ciclo di investimenti in tecnologie e innovazione di prodotto e di processo, da incentivare in forma strutturale, in linea con gli obiettivi in tema di programmazione dei fondi europei. Sostenere i settori manifatturieri, ad alta intensità occupazionale e ad alto valore aggiunto, per attivare in particolare, politiche mirate alla internazionalizzazione e alle esportazioni, al fine di ridurre i processi di delocalizzazione verso i paesi a basso costo del lavoro. La nostra Provincia presenta delle situazioni di criticità nei vari territori.

Vogliamo sottolineare la situazione del Vastese e in particolare delle difficoltà della Pilkington e della Denso di San Salvo collegate alla crisi del settore automotive che incide sui loro volumi produttivi e stanno producendo la perdita di centinaia di posti di lavoro.

Articolo UNO e Sinistra Italiana, nazionali e provinciali sono impegnate da mesi a proporre soluzioni e a sostenere le iniziative e le rivendicazioni delle Organizzazioni Sindacali contro i licenziamenti, per piani di formazione e riqualificazione del personale; su maggiori investimenti sia per Pilkington che Denso per rilanciare e riqualificare i prodotti e i processi.

I Contratti di Espansione approvati dal Ministero del Lavoro sono una soluzione di gestione delle situazioni di crisi. I lavoratori a cui mancano fino a 5 anni per andare in pensione possono, volontariamente, aderire a questa forma di prepensionamento evitando i licenziamenti traumatici. Tutto questo è utile ma non basta. Occorre fare di più.

È necessario che queste due Grandi Multinazionali debbano investire di più sui nuovi prodotti, sul futuro delle macchine elettriche, debbano consolidarsi sul territorio con Piani Industriali che rafforzino i siti produttivi di San Salvo, condizione indispensabile per salvaguardare e rilanciare i loro attuali livelli occupazionali ed anche il ruolo dell’indotto. Serve un apporto maggiore e concreto delle Istituzioni ai vari livelli per creare le migliori condizioni per gli investimenti.

È necessario continuare, a sostegno dei lavoratori e del movimento sindacale, la battaglia per il lavoro, per migliori salari, per più diritti e sicurezza in tutte le realtà produttive.