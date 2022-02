Furti in crescita: "Rafforzare gli organici delle forze dell'ordine"

L’ondata di furti che sta interessando il territorio non può vedere silente la politica: appartamenti e ville svaligiate e forze dell’ordine che "poche e senza un numero adeguato di pattuglie e senza sufficienti risorse, cercano di arginare il fenomeno che, però, non sembra arrestarsi".

In una nota, ad intervenire su una questione sentita, sono i consiglieri comunali vastesi Francesco Prospero e Vincenzo Suriani (Fratelli d'Italia). "La paura dei cittadini, in questi giorni, sta crescendo notevolmente e le segnalazioni che gli stessi stanno avanzando sicuramente aiutano le indagini ma, e questo va detto, occorre necessariamente che il Prefetto disponga, al fine di assicurare alla giustizia quella che sembra una banda ben organizzata che mette a rischio anche l’incolumità dei cittadini, un rafforzamento temporaneo dell’organico delle forze dell’ordine.

Altresì la città, a mesi di distanza dall’assunzione di quindici nuovi elementi della Polizia Locale, risulta come sempre sprovvista del turno di notte.

Risulta necessario, quindi, convocare con urgenza il tavolo per la sicurezza, che coordini e aumenti le forze da mettere in campo, al fine di arginare un fenomeno che non può essere solamente osservato passivamente. La città ha bisogno, in questo momento, di un pattugliamento massiccio per evitare che questi malviventi, che i Carabinieri hanno segnalato essere addirittura armati, possano arrecare ulteriori danni alla Comunità.

Ci auguriamo - concludono i due consiglieri vastesi - che Prefetto, Sindaco e autorità competenti vogliano affrontare da subito il tema".