Lippis: "Io e la mia squadra in campo"

Giancarlo Lippis, attuale assessore della Giunta Magnacca a San Salvo, interviene in merito alla ormai imminente campagna elettorale per il rinnovo di Sindaco e Consiglio comunale (a lungo è stato tra i papabili candidati a sindaco dei movimenti cittadini di centrodestra che hanno poi scelto di indicare Emanuela De Nicolis).

"Da dieci anni in maggioranza amministrativa, giorno dopo giorno, attraverso l’esempio e l’impegno, sempre a disposizione, lavorando coerentemente e instancabilmente per far crescere e sviluppare San Salvo con le sue potenzialità e le sue bellezze.

Dopo tante sollecitazioni e una profonda riflessione personale - dice -, grazie al costante contatto con i cittadini e alle competenze acquisite, con responsabilità e concretezza che mi contraddistinguono, scelgo di restare in campo e mettermi ancora al servizio dei cittadini per terminare i tanti progetti iniziati e programmare i futuri. Il mio bagaglio amministrativo è composto di tanta dedizione, attaccamento alla Città, coerenza e trasparenza.

Io unitamente alla mia squadra, ricca di persone che ci sostengono e che hanno voglia di mettersi in gioco, siamo ben consapevoli di essere risorse indispensabili per i cittadini e per l’intera Città poiché perseguiamo gli obiettivi con umiltà e determinazione. Pertanto ancora con lealtà, nell’attuale scenario elettorale siamo a disposizione per un dialogo aperto e costruttivo, valutando e progettando il solo bene di San Salvo".