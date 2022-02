San Salvo Marina e zona industriale: divieto di utilizzo dell'acqua per scopi alimentari

Ordinanza del sindaco di San Salvo Tiziana Magnacca: disposto il divieto di utilizzo di utilizzo dell’acqua destinata al consumo umano per scopi alimentari a San Salvo Marina e nella zona industriale.

Il provvedimento è stato adottato a seguito della comunicazione da parte del Sian della Asl 02 Abruzzo dei risultati delle analisi effettuate sul campione di acqua destinata al consumo umano prelevato dall’impianto di trattamento dell’Arap Servizi in Viale Germania.

“A scopo precauzionale ci è stato richiesto dal Sian di adottare l’ordinanza sindacale a tutela della salute pubblica. Ho immediatamente predisposto il divieto di utilizzo dell’acqua destinata al consumo umano per scopi alimentari. Provvedimento che interessa solo la zona di San Salvo marina e la zona industriale di San Salvo”.

“Da quanto abbiamo appreso i valori, seppur di poco, non sono nella norma. Restiamo in attesa di ricevere ulteriori comunicazioni per revocare quanto prima l’ordinanza di divieto”, conclude il sindaco Magnacca.