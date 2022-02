San Salvo Marina e zona industriale, l'acqua torna 'nella norma'

“L’acqua torna potabile a San Salvo Marina e nella zona industriale. Ho ricevuto la comunicazione dal dott. Ercole Ranalli, direttore del Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione della Asl, che il nuovo campionamento di controllo sulla potabilità dell’acqua, eseguito presso l’Arap Servizi, è risultato conforme ai valori di parametro previsti.

Pertanto ho immediatamente provveduto a revocare l’ordinanza dello scorso 24 febbraio”.

A dichiararlo il sindaco di San Salvo Tiziana Magnacca.

Come si ricorderà il sindaco di San Salvo, a scopo precauzionale e a tutela della salute pubblica, aveva adottato un’ordinanza sindacale con la quale predisponeva il divieto di utilizzo dell’acqua destinata al consumo umano per scopi alimentari. Provvedimento che ha interessato in città solo la zona di San Salvo Marina e la zona industriale.