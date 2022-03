Emanuela De Nicolis, candidato sindaco del centrodestra a San Salvo, annuncia l'incontro in programma sabato 5 marzo alle ore 18 presso la sede elettorale in via Trignina 17/19 San Salvo dal titolo: “San Salvo è una cerniera. Il ruolo strategico di una città ponte fra due territori regionali.”

Alla tavola rotonda parteciperanno: Tiziana Magnacca - Sindaco di San Salvo / Roberto Di Pardo - Sindaco Petacciato e Presidente COSIB / Annibale Ciarniello - Presidente del Consiglio Comunale di Termoli / Andrea Cardinali - Vice Sindaco di Montenero di Bisaccia / Graziana Di Florio - Sindaco di Cupello / Catia Di Fabio - Sindaco di Montedorisio / Mimmo Budano - Sindaco di Villalfonsina / Daniele Carlucci - Sindaco di Scerni / Claudia Fiore Sindaco di Roccaspinalveti / Filippo Marinucci - Sindaco di Casalbordino / Nicola Mario Di Carlo - Sindaco di Pollutri / Nino Di Fonso - Sindaco di Torino di Sangro / Felice Magnacca - Sindaco di Castiglione Messer Marino