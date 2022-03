Il ringraziamento alla Di Carlo Bus per l’opera a favore delle vittime della guerra

Chiedo alle testate di informazione locale di farsi latrici di un mio personalissimo ringraziamento alla proprietà e ai lavoratori delle Autolinee Di Carlo Bus per l'opera che in questi giorni, gratuitamente e con una disponibilità incommensurabile, sta prestando in favore delle vittime della guerra, sia trasbordando a Roma medicinali, abbiglio e viveri che associazioni no profit operanti nella Capitale inviano in Ucraina, sia conducendo in Abruzzo donne e bambini che la necessità vitale dii preservare la loro incolumità ha sradicato dai loro affetti e dalla loro terra.

Ogni mia dolorosissima lacrima, ognuna delle dolorosissime lacrime dei miei familiari che hanno deciso di restare in Ucraina e soprattutto degli uomini e delle donne in trincea che beneficeranno degli aiuti a loro destinati, giungano come ringraziamento alla sensibilità e alla generosità delle imprese e della comunità abruzzese.

Avv. Nicola Di Domenica