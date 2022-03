Mozione di condanna contro la guerra in Ucraina, si riunisce il Consiglio comunale

Il presidente Eugenio Spadano ha convocato il Consiglio comunale in seduta straordinaria e urgente in videoconferenza per la mattinata di oggi, mercoledì marzo, alle ore 9:30 in prima convocazione ed eventuale seconda alle 10:30.

Nel corso della seduta verrà trattato un unico argomento:

- Regolamento Consiglio comunale art. 12 – Mozione di condanna contro la guerra in Ucraina – Consigliere Carla Esposito per il gruppo consiliare San Salvo Città Nuova.

La seduta verrà trasmessa in diretta streaming collegandosi al sito www.comunesansalvo.it nella sezione Consiglio comunale in diretta.