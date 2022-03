Il Consiglio comunale di San Salvo condanna la guerra in Ucraina

Il Consiglio comunale di San Salvo, riunito questa mattina in seduta straordinaria, ha approvato all’unanimità una mozione di condanna contro la guerra in Ucraina.

Nel documento i consiglieri comunali impegnano il sindaco Tiziana Magnacca a sollecitare il Governo italiano “a dispiegare ogni risorsa per un superamento del

conflitto armato e per la ripresa del dialogo diplomatico, unico strumento adatto a contemperare i diversi interessi e a promuovere il civile confronto, e a predisporre ogni più ampia forma di accoglienza verso donne e bambini provenienti dall'Ucraina”.

Nella mozione, presentata dalla lista “San Salvo Città Nuova”, si chiede di attivare tutti gli strumenti possibili messi in campo dal Governo e condivisi con Anci, per “garantire assistenza e aiuto ai profughi ucraini costretti a fuggire davanti all'avanzata russa, anche in collaborazione con le realtà associative italiane e ucraine presenti sul nostro territorio oltre a partecipare, laddove possibile, a tutte le più vaste azioni di solidarietà nazionale e internazionale, in favore di tutte le vittime di questa incredibile violenza che lacera il cuore stesso dell'Europa”.

Il sindaco Magnacca ha annunciato, nel corso dei lavori della seduta che si è tenuta in videoconferenza, che nel pomeriggio in comune si svolgerà un incontro con la partecipazione dei parroci delle tre chiese cittadine, delle due Caritas parrocchiali e dei volontari delle associazioni di Protezione civile oltre alla Croce Rossa Italiana.

La deliberazione approvata in Consiglio sarà inviata alle ambasciate russa e ucraina presenti in Italia, come monito per evitare la prosecuzione del conflitto.