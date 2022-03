'Progetto Nuoto' Comune San Salvo-Istituto 'Mattioli', saggio finale allo Sport Village

Presso la Piscina comunale 'Croce Tano' dello Sport Village di San Salvo si è svolto a porte chiuse un saggio tecnico sportivo a conclusione del “Progetto Nuoto”, finanziato dal Comune di San Salvo, che ha visto protagonisti alcuni studenti della curvatura sportiva in Management dello Sport dell’Istituto Tecnico Economico dell’Omnicomprensivo “Mattioli-D’Acquisto di San Salvo, che ogni anno, in orario curriculare, dedicano a tale progetto, un lungo periodo di formazione.

Ad accogliere i ragazzi, il presidente dello Sport Village Giammichele Fidelibus, il vice presidente Michele Di Cino e il consigliere del CdA Roberto Flamia, le autorità civili e militari presenti sul territorio, ovvero il sindaco Tiziana Magnacca, il dirigente scolastico Annarosa Costantini, il comandante dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto Tenente di Vascello Stefano Varone, il luogotenente Comandante di Vedetta Vito Sardella, la docente di Scienze Motorie e Sportive Rita Valerio, il coordinatore di Scuola nuoto, formatore mazionale Libertas e allenatore FIN Ambrogio Granata e gli istruttori FIN Angela Franciotti e Mario Rossini.

Preliminarmente sono state sottolineate l’unicità della presenza sul territorio di un indirizzo sportivo innovativo incardinato all’interno dell’indirizzo di Amministrazione Finanza e Marketing di un Istituto Tecnico Economico e l’importanza del supporto dalle Istituzioni della città, che consentono agli studenti di fruire gratuitamente di progetti formativi in orario curricolare. In più sono state evidenziate l’opportunità di poter contare su figure di riferimento come quelle militari e l’utilità di avere un centro sportivo polivalente che permette di accogliere con professionalità e dedizione utenti di tutte le età.

Di seguito i ragazzi, coordinati dalla loro docente e dagli istruttori, hanno dato avvio alla dimostrazione pratica, con l’entrata in acqua per mezzo di un tuffo con salto mortale, e mostrato di seguito, le tecniche di avvicinamento al pericolante, con il recupero, il trasporto e l’uscita dalla vasca del medesimo, necessarie per l’ottenimento del brevetto professionale di bagnino e assistente bagnanti. Inoltre hanno svolto le quattro nuotate tecniche: delfino, dorso, rana, stile libero, la prova tecnica di nuotata sulla distanza di 50 mt e galleggiamento verticale della durata di 30 secondi, per l’ottenimento del brevetto Gente di Mare, necessario per l’imbarco su pescherecci e navi mercantili. Infine si sono esibiti nelle prove di abilità acquatiche per accedere al concorso al Corpo dei Vigili del Fuoco, che prevedono una prova a tempo, con ingresso in acqua, nuotata e passata subacquea.