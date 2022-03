Un ulteriore tassello si aggiunge alla ormai lunga lista di successi per i nostri due attori di San Salvo, Stefania Pascali e Luigi Cilli, rispettivamente presidente e vice presidente dell'Associazione creatiVita.

Il 9 marzo 2022 sono stati protagonisti di un magnifico evento organizzato dalla Global Thinking Foundation con il supporto di 24 ORE Cultura. Lo spettacolo “Una scelta per la vita: Dalle eroine del fumetto alla donna del futuro” è stato ambientato nella meravigliosa mostra ufficiale “WonderWomen – Il Mito” ubicata nelle sale di Palazzo Morando Costume Moda Immagine a Milano, tra fumetti, cinema, moda e arte per poi essere trasmessa in diretta presso MUDEC. Non poteva esserci luogo più magico ed importante per diffondere la parità di genere.

Stefania, piena di emozione ci dice: “Essere immersi in una mostra che racconta la vita di un mito come quello di Wonder Women e raccontare a nostra volta una storia che parla di una ragazza che, nonostante mille difficoltà, riesce a risollevarsi per rinascere, contiene un messaggio molto forte. Due arti che si fondono per un unico scopo sociale: parlare della grandezza delle donne, della loro

resilienza e amore per se stesse”.

“Siamo felicissimi di avere avuto questa possibilità, perché non si smetta mai di parlare di empowerment femminile e inclusione” - conclude Luigi.

Noi facciamo i complimenti a questi due ragazzi che con tanto coraggio e determinazione inseguono un sogno diventato realtà!