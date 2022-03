Emergenza Ucraina, grande sensibilitÃ  dei sansalvesi

Emergenza Ucraina.

Grande sensibilità da parte dei nostri concittadini. Un ringraziamento alla Pro Loco Fresagrandinaria, ad Alfonso Buccigrossi (Protezione Civile), Biondo Tomeo (Bar Biondo) ed a Floriano Cilli (Caffè Roma) per la loro collaborazione.

Un mega grazie ai soci Pro Loco che, hanno dedicato il loro amorevole e prezioso tempo a rendere fattiva la solidarietà.

Sabato 12 marzo, ultimo giorno con la nostra sede aperta per ricevere medicinali e prodotti per igiene personale da inviare in Ucraina.