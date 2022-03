MartedÃ¬ 15 nuova riunione del Consiglio comunale a San Salvo

Il presidente Eugenio Spadano, ha convocato il Consiglio comunale in seduta ordinaria in videoconferenza per martedì 15 marzo alle ore 9:30 in prima convocazione ed eventuale seconda convocazione il medesimo giorno alle ore 10:30.

Nel corso della seduta verranno trattati i seguenti argomenti all’ordine del giorno:

1. Art. 54 Regolamento del Consiglio e delle Commissioni consiliari: verbale dell'adunanza (seduta consiliare del 30/12/2021);

2. Piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni immobili di proprietà comunale per il triennio 2022-2024. Approvazione;

3. Programmazione triennale LL.PP. 2022-2024 ed elenco annuale 2022. Approvazione;

4. Programma biennale 2022-2023 degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. Approvazione.

5. Legge n. 131/83 - Determinazione quantità aree da destinare a residenza, attività produttive e terziarie e relativo prezzo di cessione - Anno 2022;

6. Imposta municipale propria – Approvazione aliquote per l'anno 2022;;

7. Approvazione del Documento unico di programmazione (Dup) periodo 2022-2024 (art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000);

8. Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (art. 151, D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011);

9. Lavori di adeguamento funzionale e messa in sicurezza in variante al P.R.G. strade comunali. Approvazione progetto definitivo in prima seduta ai sensi dell'art.19 comma 2 del D.p.r. 327/2001;

10. Regolamento comunale per il rilascio delle autorizzazioni in deroga e del relativo contrassegno di parcheggio alle persone disabili e per la concessione degli stalli di sosta riservati. Approvazione;

11. Regolamento comunale per la gestione integrata dei rifiuti urbani ed altri servizi di igiene urbana: Approvazione;

12. Modifica art. 5 dello Statuto e art. 5 del Regolamento del Centro diurno anziani.

La seduta verrà trasmessa in diretta streaming collegandosi al sito www.comunesansalvo.it nella sezione Consiglio comunale in diretta.