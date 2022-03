Cinghiali nell'area urbana di San Salvo, il sindaco sollecita la Polizia Provinciale

La presenza dei cinghiali nelle nostre città diventa ogni giorno più pericolosa, spingendosi questi ungulati, che preferiscono muoversi in branco, sempre di più verso i nuclei abitati alla ricerca di cibo.

Da questo punto di vista, San Salvo non è immune dalla loro fastidiosa e pericolosa presenza.

Il sindaco Tiziana Magnacca ricorda che il Comune di San Salvo ha adottato l’ordinanza n. 9 del 9 settembre 2021 autorizzata da Ispra e dalla Prefettura di Chieti che prevede anche l’abbattimento che, tuttavia, non è consentito in area urbana.

“Abbiamo inoltrato alla Polizia Provinciale la richiesta del loro intervento – spiega il sindaco – individuando il foglio e la particella affinché possano porre in essere i più opportuni provvedimenti per la messa in sicurezza dell’area Icea, dove negli ultimi giorni sono stati ripetutamente avvistati diversi cinghiali, qualcuno anche di grossa taglia. Ai cittadini assicuriamo – conclude – il nostro impegno per quelle che sono le competenze comunali che si riducono alla segnalazione agli organi provinciali”.