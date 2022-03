Irregolarità in un cantiere, altre sanzioni a San Salvo

I Carabinieri della Stazione di San Salvo, in collaborazione con i Carabinieri Forestali di Vasto ed il Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Chieti, nell’ambito della campagna nazionale “Sicurezza sul lavoro”, hanno proceduto ad ispezionare diversi cantieri ubicati nel territorio comunale sansalvese.

Nel corso delle verifiche sono state riscontrate irregolarità a 3 ditte operanti in un cantiere in regime di subappalto, situazione che ha determinato sanzioni amministrative e penali a carico dei legali rappresentanti, deferiti all'autorità giudiziaria.