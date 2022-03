Piano triennale delle opere pubbliche: "Libro dei sogni di chiaro stampo elettorale"

"Un libro dei sogni di chiaro stampo elettorale il nuovo piano triennale delle opere pubbliche approvato in Consiglio comunale dalla maggioranza di centrodestra.

Non è giusto e tantomeno corretto illudere l'opinione pubblica con eventuali fondi che non si hanno a disposizione, tant'è che per il 2022 su un programma di investimenti di 22 milioni di euro in cassa vi sono solo 3.200.000 di euro. Il sindaco e quel che resta della maggioranza continuano con la politica degli annunci senza avere una visione e una strategia per la crescita di San Salvo.

La mia azione sarà rivolta a programmare risorse e investimenti credibili volti a rilanciare il ruolo strategico di San Salvo".

La dichiarazione, in una nota, è del candidato sindaco Giovanni Mariotti (Democratici per San Salvo - Cambiamo San Salvo - Avanti San Salvo)