'MOBILItiamoci', il fenomeno del cyberbullismo 'sotto la lente'

Il Comune di San Salvo segue con la dovuta attenzione il complesso mondo adolescenziale e giovanile. A scuola e presso la sede comunale è attivo uno sportello d’ascolto.

“Desta la dovuta preoccupazione – evidenzia il sindaco Tiziana Magnacca – il fenomeno del bullismo scolastico, comportamento sociale che vede protagonisti in negativo alcuni studenti a danni dei loro compagni, che con l’utilizzo dei social si è trasformato in cyberbullismo. Con la pandemia la situazione di disagio è stata amplificata”.

Questo aspetto è stato trattato nella giornata organizzata dall’Assessorato alle Politiche sociali e il Moige (Movimento italiano genitori) che ricorda come il 22,3 per cento degli studenti delle scuole superiori è vittima del bullismo dei quali l’8,4 per cento ha subito episodi di cyberbullismo.

Ieri la presenza a San Salvo del camper del Moige per il tour nazionale a sostegno della campagna “MOBILItiamoci” con l'incontro a scuola con la scuola primaria e secondaria di secondo grado e poi nella sede comunale.

“E’ stata una opportuna e grande occasione per proseguire nel percorso formativo del personale e delle strutture – ha spiegato l’assessore alle Politiche sociali Giancarlo Lippis – per confrontarci con gli studenti e gli operatori per ribadire l’importanza della prevenzione e per predisporre gli interventi conseguenti”.

In evidenzia un eccessivo utilizzo di internet, in particolare in questo ultimo biennio pandemico, e della scarsa consapevolezza dei pericoli connessi negli interventi di Antonella Iammarino (Moige Molise), dello psicologo Marco Conciatori e dell’operatore specializzato Andrea Buoninfante.