“Riciclare è uno stile di vita che deve vedere impegnati indistintamente i cittadini di San Salvo per conservare al meglio l’ambiente per preservarlo ai beneficio dei nostri figli”. Sono le parole dell’assessore all’Ambiente Tony Faga per sottolineare l’importanza del corretto conferimento dei rifiuti solidi urbani nella Giornata mondiale del riciclo e sensibilizzare cittadini sulla tutela ambientale.

“Dobbiamo acquisire un comportamento virtuoso nel rispetto dell’ambiente e della norme evitando che i rifiuti vengano dispersi nell’ambiente in maniera non corretta con costi che ricadono a carico anche e soprattutto di chi conferisce i rifiuti in maniera corretta” commenta Faga.

“Il corretto recupero dei rifiuti e la corretta reimmissione dei materiali – sottolinea il sindaco Tiziana Magnacca – possono avere nuova vita senza consumare risorse primarie e su questa strada ci siamo impegnati aprendo l’isola ecologica nel 2013 e predisponendo il regolamento per il conferimento dei rifiuti adeguandolo alle nuove esigenze del comparto ecologico”.

Il corretto recupero dei rifiuti consente di risparmiare oltre 700 milioni di tonnellate di CO2 (anidride carbonica) compensando tutte le emissioni prodotte dall’industria.

“I materiali riciclabili – conclude Tony Faga – forniscono il 40 per cento del fabbisogno mondiale di materie prime. San Salvo nel suo piccolo può contribuire a raggiungere questi ambiziosi obiettivi”.