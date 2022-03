Interdetta via Trignina giovedi 24 marzo

Giovedì 24 marzo, dalle ore 8 alle ore 17, saranno interdette al traffico via Trignina e via Fontana e traverse collegate.

Intervento non più rinviabile per consentire alla Sasi di effettuare la manutenzione straordinaria al collettore fognario che insiste su via Trignina per eliminare infiltrazioni ai fabbricati sottostanti.

Il comando della Polizia Locale ha pertanto emesso un'ordinanza di divieto di sosta e transito.

Il tratto interessato è dall'incrocio di corso Umberto I con via Trignina alla rotatoria di via Monte Grappa, parte di via del Mare e via Strada Fontana.