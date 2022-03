Si stratta solo di una coincidenza!

Incredibile, ma vero!

Soltanto tre giorni fa segnalavo (leggi) che i lampioni della villa comunale, danneggiati dall’incendio dello scorso settembre, erano ancora in attesa di riparazione e…

Ed ecco che, come per una sorta di intervento soprannaturale, da ieri i vecchi lampioni hanno lasciato il campo per far posto a tanti nuovi lampioni (una ventina), più moderni (e immagino anche più eco-sostenibili) che sono stati installati in tutta l’area circostante a quella che era stata violentata dall’inciviltà di qualche imbecille in vena di far ‘sparlare’ di sé.

Bene, benissimo. I miei complimenti a chi si è adoperato per realizzare questo intervento, tanto più meritorio se è vero che, come mi pare di capire, tende anche a un significativo risparmio energetico.

Tanto segnalo, doverosamente, perché nessuno possa pensare a miei (peraltro mai proclamati) super-poteri. Ah, ah, ah! Si tratta, con ogni evidenza, soltanto di una singolare coincidenza temporale!