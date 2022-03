Don Andrea Manzone: «Dovremmo ripartire da “I Care”!»

Cosa può spingere un giovane oggi a donare la sua vita totalmente a Dio? È quello che abbiamo chiesto a Don Andrea Manzone, il cui approccio colpisce subito per l’entusiasmo, per la simpatia, e al tempo stesso la profondità delle sue parole. Don Andrea è un giovane sacerdote, ordinato nel 2014 a soli 26 anni, con una grande passione per lo studio: dopo aver concluso il baccalaureato nella Pontificia Università Gregoriana di Roma, ha proseguito con 2 anni di specializzazione ottenendo la Licenza in Teologia Dogmatica, per poi completare il percorso formativo con il Dottorato nella stessa Università.

La sua vocazione che l’ha portato al sacerdozio è maturata anche grazie a Don Raimondo Artese, punto di riferimento per la sua crescita spirituale, e al centro vocazioni diocesano che, nel periodo del discernimento di don Andrea, era guidato da Don Domenico Spagnoli.

Dopo essere stato parroco di Roccascalegna dal 2014 al 2017 e aver poi guidato la comunità di Archi e Piane d’Archi fino al 2019, si è trasferito al Pontificio Seminario Lombardo di Roma per completare gli studi e da luglio 2021 è stato chiamato a svolgere l’incarico di Segretario dall’Arcivescovo S. E. Mons. Bruno Forte. Un’attività, questa, molto impegnativa e complessa, in cui sono messe alla prova le capacità di don Andrea di organizzare, gestire, filtrare, sempre con grande attenzione e delicatezza. Ma non c’è solo questo nel suo ordinario: durante la settimana si occupa delle varie realtà che compongono la Pastorale Giovanile Universitaria e nel fine settimana vive la realtà parrocchiale in entrambe le parrocchie di San Salvo.

Don Andrea Manzone afferma che il Signore non si stanca mai di chiamare, ma serve molto coraggio per mettersi in ascolto, ancora di più nel contesto attuale dove la società cerca di condurre verso l’individualismo e la solitudine.

«Nella mia adolescenza, c’era il piacere di stare insieme, spesso in parrocchia, di frequentare i campi scuola», racconta il giovane sacerdote. «La vera sfida oggi è tirare fuori le persone di casa. La pandemia ha peggiorato questa situazione. È necessario recuperare la dimensione sociale della nostra esistenza, da lì nascono tutte le vocazioni, come quella del sacerdozio e del matrimonio. I ragazzi che intraprendono questa scelta oggi hanno grande determinazione e forza, perché spesso hanno contro la loro famiglia, la scuola, gli amici e vivere qualsiasi vocazione alla luce del Vangelo diventa una scelta coraggiosa nella vita di tutti i giorni».

Continua don Andrea: «La situazione attuale, tra la pandemia e la guerra ci dice che abbiamo sempre più bisogno di Dio, un Dio che ci chiama ancora e mai si stanca di chiamare, ma spesso non riusciamo più ad ascoltarlo, rintanati nel nostro egoismo. Dio ci ricorda che siamo tutti responsabili anche dell’altro che ci sta accanto. Dovremmo ripartire dal motto di Don Milani “I Care”, “Mi sta a cuore”,” Mi interessa”, per arrivare al coinvolgimento in prima persona, anche se le condizioni sono molto sfavorevoli. In realtà i nostri nonni, in condizioni molto più infelici, hanno fatto la loro vita, hanno vissuto bene e ci hanno trasmesso dei valori importanti. Questo periodo per noi può essere una grande occasione. Per ridare anche il giusto peso alle cose. Per troppo tempo ci siamo disperati dietro a delle sciocchezze, abbiamo dato valore a ciò che aveva un valore solo fittizio, è il caso di ricominciare a pensare che non è scontato avere quello che abbiamo, dobbiamo tornare a dire “grazie”, “scusa”, “ho sbagliato”, “ci penso io”, “posso farlo io”. È il tempo di un protagonismo serio, non individualista. Questo periodo, così difficile, può essere anche valutato come una grazia, per molte persone che hanno fatto esperienza di potersi impegnare, di potersi dare da fare e così hanno recuperato la dimensione sociale, mettendosi a disposizione della comunità, mostrando carità, a partire da sé stessi verso chi gli stava vicino. Sentiamo racconti di tante esperienze di santità nella quotidianità, dove si manifesta davvero il coraggio di osare».

«Un bell’ esempio a me molto caro - dice Don Andrea - è Chiara Corbella Petrillo, una ragazza romana, che ha dato una preziosa testimonianza di fede per cui è iniziata una causa di beatificazione e canonizzazione. Non ha compiuto grandi prodigi nella sua vita, ma ha preso sul serio la missione che aveva ricevuto da Dio, che nel suo caso era quella di essere sposa e madre. Nessuno è chiamato a fare cose grandiose, ma tutti siamo chiamati ad agire in modo diverso, per lasciare un segno. Tutto ciò è riassunto nella citazione di Chiara Corbella scritta sulla lapide che racchiude i resti mortali di questa grande donna: «L’importante nella vita non è fare qualcosa, ma nascere e lasciarsi amare».