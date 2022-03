Un’altra coincidenza?

A meno di una settimana da quando ho segnalato il mancato ripristino della segnaletica orizzontale a seguito della riasfaltatura di alcune strade cittadine (in particolare viale Duca degli Abruzzi), nella mattinata di sabato 26 marzo ho riscontrato, con vivo piacere, che all’inizio del viale, subito dopo la rotonda, sono ricomparse le strisce per l’attraversamento pedonale… ciò che non è però successo anche all’incrocio semaforico con via dei cipressi, a sinistra andando verso la zona 167.

Comunque bene, benissimo!

E, sempre a proposito di attraversamenti pedonali, provate (a piedi) ad attraversare la strada all’altezza di quella piccola rotonda, lì dove corso Garibaldi incrocia via san Nicola e viale Duca degli Abruzzi! Operazione ad alto rischio, anche per la diffusissima, pessima abitudine degli automobilisti locali di non segnalare con gli appositi indicatori di direzione (LE FRECCE!) quale manovra stanno compiendo… con buona pace delle norme del codice della strada. Ma la polizia locale, evidentemente è sempre “in tutt’altre faccende affaccendate”, giusto per citare ancora una volta Giuseppe Giusti.

E allora, sempre senza voler attribuire alle mie segnalazioni alcun merito, mi corre l’obbligo di segnalare che sul predetto viale e per gran parte di via Istonia, non è stata ripristinata l’apposita segnaletica che precedentemente visualizzava gli spazi assegnati al parcheggio, lungo i marciapiedi su entrambe le corsie. Mi sono anche sforzato (inutilmente) di capire quale ‘ratio’ si sia seguita per scegliere i tratti ‘ufficialmente’ ridestinati al parcheggio e quali no (ma i cittadini parcheggiano comunque su tutta la strada… con il potenziale rischio di essere multati), sempre che le “tutt’altre faccende” in cui la polizia locale è impegnata le consentano controlli del genere.

Per concludere: mi auguro vivamente che si possa verificare presto un’ulteriore, indispensabile ‘coincidenza’… e incrocio le dita!