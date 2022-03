"Non si specula sui lavoratori"

Cari concittadini,

prendiamo atto che il tavolo fatto dalla Magnacca sulla crisi industriale del nostro territorio si è risolto nell'ennesima passerella mediatica. Le lavoratrici ed i lavoratori sansalvesi prendono atto che all'incancrenirsi della crisi piuttosto che vedere sbocchi o soluzioni si registrano solamente un aumento esponenziale dei flash e delle interviste di cui ama circondarsi il primo cittadino.

Fuori dai tappeti rossi continua l'emorragia di posti di lavoro che rischia di essere solo l'anticamera di uno scenario molto più tragico. Parafrasando un detto popolare, l'attuale Amministrazione sta cercando di "chiudere la stalla quando i buoi sono già tutti scappati". Politicamente parlando, si sta cercando di coprire anni di immobilismo e di indifferenza sul comparto industriale con un presenzialismo nervoso ed isterico che somiglia molto “all'ammuina” del generale borbonico che sposta con frenesia i marinai per farli sembrare indaffarati.

Il Movimento Politico per Giovanni Mariotti Sindaco condanna l'inutilità di tavoli istituiti senza prevedere la presenza di rappresentanti regionali e ministeriali, gli unici in grado di garantire finanziamenti a fronte di piani industriali che tutelino la sussistenza presente e futura dei siti produttivi. Noi riteniamo che questa crisi ci insegni e ci imponga una nuova politica basata sulla tutela del bene comune, della collettività e sulla necessità di essere risolutivi e non enunciativi.

È giunto il momento di dire basta ad una stagione politica incentrata sull'individualismo, sull'egoismo e sul mero protagonismo a tutti i costi. Come già fatto in passato, noi del Movimento Politico per Giovanni Mariotti Sindaco esprimiamo la massima e più sincera solidarietà alle lavoratrici ed ai lavoratori del territorio ed invitiamo tutti gli attori, istituzionali in primis, ad un impegno più rapido e più concreto per scongiurare scelte e scenari che sarebbero irreversibili.