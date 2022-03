Travaglini, la candidata della Lega è scorretta

Purtroppo, devo prendere atto che è cominciata una campagna elettorale scorretta, non sui temi, ma sugli attacchi personali: oggi è il turno della consigliera della Lega Emanuela De Nicolis, che dice, cito testualmente: “il candidato del centrosinistra non ha un’opinione. Si astiene.”

è molto scorretto decontestualizzare una frase o una dichiarazione da un discorso; come abbiamo sempre ribadito in questi anni, la vostra Amministrazione ha relegato il Consiglio a un ruolo misero, che approva solo scelte fatte da qualcuno senza un minimo dibattito democratico.

Quindi, prendere delle decisioni consapevoli (non lette su un foglio scritto da altri come hai fatto tu in Consiglio), per il bene dei cittadini di San Salvo è un mio dovere. Per questo durante la seduta ti ho chiesto, educatamente, informazioni sul tracciato stradale (mai condiviso con noi), ma al posto tuo, contro il regolamento e la prassi, ha risposto Eugenio Spadano.