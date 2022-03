Nella villa comunale di San Salvo, installate trappole per processionaria

Sono state installate da una ditta specializzata delle trappole per ridurre la presenza della processionaria nella villa comunale di San Salvo.

A darne notizia è l’assessore all’Ambiente, Tony Faga, annunciando l’attenzione verso questo lepidottero e che interesserà anche altre zone della città se dovesse essere segnalata la presenza.

“Purtroppo dobbiamo mettere in conto con regolarità la presenza della processionaria – spiega l’assessore – anche a causa del clima eccessivamente caldo che ha portato e continua a portare a invasioni di questo animale in numerose città”.