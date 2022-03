'Mi accogli? Mi affido!', sabato l'incontro sull'affido familiare

“Mi accogli? Mi affido!” E’ il titolo dell’incontro promosso dal Comune di San Salvo per informare la cittadinanza sull’affido familiare che si terrà sabato 2 aprile alle ore 16:00 presso la Casa della Maternità, Infanzia e Adolescenza ‘Roberto Festa’ in corso Garibaldi al civico 107.

“Un incontro organizzato per sensibilizzare la cittadinanza sul tema dell’affido familiare, un provvedimento temporaneo per minori con difficoltà familiari, che dà delle risposte a una situazione di disagio sociale. Fenomeno in continua crescita a causa delle crisi delle famiglie acuito dai tempi che stiamo vivendo”. E’ la dichiarazione del sindaco Tiziana Magnacca che si è fatta promotrice di questo nuovo appuntamento ospitato nella Casa Mia.

“L’equipe del servizio di tutela minori è un fiore all’occhiello del Comune di San Salvo – commenta l’assessore alle Politiche sociali Giancarlo Lippis – attiva da anni che riceve la disponibilità delle famiglie che vogliono candidarsi ad accogliere i bambini temporalmente nelle situazioni di disagio sociale ed economico”.

Fanno parte dell’equipe le assistenti sociali Francesca Onofrillo e Margherita D’Allievo e le psicologhe Antonia Montanaro e Sonia Fanaro.

Sabato 2 aprile i lavori inizieranno con i saluti del sindaco Magnacca e dell’assessore Lippis. Introduce l’assistente sociale Francesca Onofrillo cui farà seguito la relazione di Annalisa Rosini dell’Associazione Famiglia per l’Accoglienza Marche e mamma affidataria e la testimonianza di una famiglia affidataria.