Variante alla Statale 16, progetto "scellerato"

Il Comitato Civico Ambientalista di San Salvo ribadisce la sua netta contrarietà alla scellerata Variante alla Statale 16 Adriatica.



Non si può ragionare secondo una visione di orticelli, non riusciamo a fare campanilismo spicciolo per un tratto di costa che riguarda tutti ed è un tutt'uno, da Punta Penna a San Salvo Marina, né comprendiamo perché l'amministrazione comunale di San Salvo abbia espresso il parere favorevole per un'opera destinata a deturpare per sempre tutto il nostro Golfo (e con la sensazione che probabilmente certe decisioni purtroppo siano già state prese).



Esprimiamo profondo sconcerto e sorpresa circa la posizione acritica che il comune ha assunto rispetto a certi temi che riguardano il bene comune, e non ci capacitiamo nemmeno per l'astensione di chi a nostro avviso avrebbe dovuto votare contro e appoggiare senza indugi il comune di Vasto e le associazioni che stanno lottando contro un'opera che è uno scempio paesaggistico non solo per i nostri vicini ma per l'intera costa.



Concordiamo con il Forum Civico Ecologista vastese, con l'ARCI di Vasto, con Italia Nostra del Vastese, col CAI sez. di Vasto e con il Club per l'Unesco di Vasto nel ritenere che:” le strade già ci sono, e sono le fondovalli esistenti le quali necessiterebbero solo di aggiustamenti. In tal modo, inoltre, si garantirebbe un collegamento anche con i paesi e le comunità dell'entroterra vastese, senza ulteriore spreco e degrado di suolo, senza sperpero di denaro pubblico, senza devastazione ambientale, paesaggistica e territoriale (…) che qua non c'è posto per viadotti e gallerie – tra l'altro pensate su un territorio a forte rischio frane e dissesto idrogeologico – e il loro progetto distruttivo lo possono pure stracciare perché non verrà mai accettato dalla comunità”.



La Variante SS 16 distrutte paesaggio, ambiente ed economia del nostro territorio. No ai mostri di cemento – no alla Variante – no alla devastazione del territorio

Il Comitato Civico Ambientalista di San Salvo