Il candidato sindaco del centrodestra Emanuela De Nicolis annuncia l'organizzazione dell'incontro “San Salvo è una squadra”, in programma sabato 9 aprile, alle ore 18, presso la sede elettorale in via Trignina 17/19 a San Salvo.

Interverranno, oltre alla stessa De Nicolis, Tiziana Magnacca, sindaco di San Salvo, Eugenio Spadano, presidente del Consiglio comunale di San Salvo, Giancarlo Lippis, vice sindaco ed assessore.

“San Salvo è una squadra. Coerenza, impegno, esperienza, passione. Questo il perimetro di valori che definisce la nostra coalizione”, dice De Nicolis.