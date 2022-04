Cura del verde: "Una priorità"

“La cura del verde sarà una priorità della mia amministrazione”.

Parole di Giovanni Mariotti, candidato sindaco sostenuto dalla coalizione formata da Democratici per San Salvo, Cambiamo San Salvo e Avanti San Salvo.

"In questi ultimi anni - scrive Mariotti in una nota - abbiamo assistito ad un taglio indiscriminato di alberi mettendo al loro posto cemento, l'ultimo esempio è la cementificazione della villa comunale e i tagli dei platani in via Ripalta. Se sarò eletto sindaco farò un Piano Regolatore del verde urbano al fine di avere degli interventi programmati per la loro cura e manutenzione. Metteremo a dimora una pianta per ogni nuovo nato dandogli il nome del nascituro come simbolo di gioia e vita. Realizzerò nuovi parchi urbani attrezzati a San Salvo e alla Marina, utilizzando l'area di rispetto del cimitero e la particella 18 sul lungomare.

Lavoreremo per la costruzione di una città sostenibile dove la tutela e la valorizzazione dell'ambiente saranno al primo posto dell'azione amministrativa. San Salvo sempre più dovrà essere una città green al fine di migliorare la qualità della vita dei nostri cittadini. La transizione ecologica e l'economia circolare saranno elementi essenziali del nostro lavoro quotidiano e della futura crescita della nostra città".