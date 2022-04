In occasione del mio intervento dello scorso 3 aprile mi sono interessato dei manifesti preparati per la prossima competizione elettorale (leggi) e ho detto che raccoglievo volentieri quello che (in uno di quei manifesti) mi era sembrato un invito, anche se non esplicitamente espresso.

Mi riferisco allo slogan “San Salvo è sempre di più” che “secondo me” ciascuno può completare con un suo personale giudizio.

Una premessa metodologica, però, mi si impone. Tutto quello che di volta in volta segnalerò al riguardo ha l’unico e preciso scopo di offrire al vincitore di questa tornata di votazioni (chiunque sia) il mio personale contributo per cercare di migliorare tutto quanto (sempre “secondo me”) è necessario mettere in cantiere per correggere errori, distrazioni, disordine, dimenticanze, incidenti… beh insomma, tutto quanto nel corso degli ultimi decenni ha determinato una frenata (se non proprio una involuzione) nella crescita di San Salvo… con buona pace di chi ha recentemente definito San Salvo “questa mia meravigliosa città” (leggi) “secondo me” con qualche eccesso di enfasi patriottica. Però “de gustibus non est disputandum”.

Mi corre inoltre l’obbligo di ribadire che, da non residente a San Salvo (e quindi non votante), non mi interessa sostenere o avversare alcuna delle candidature in campo.

Mi sembra questa, allora, un’occasione utile per ricordare che ho cominciato a pubblicare su questo sito le mie considerazioni esattamente in data 17 febbraio 2016 con un pezzo intitolato “La città incompiuta” (leggi). Dopo più di sei anni devo, con mio vivo dispiacere, evidenziare che la città continua a presentarsi ferita da una lunghissima serie di edifici privati, piccoli e grandi, mai terminati (fermi anche da più di cinquant’anni): un vero e proprio schiaffo al decoro cittadino (foto in Galleria).

Ma anche e soprattutto la città è offesa da quell’ingombrante e tuttora inutile monumento allo sperpero di denaro pubblico che è la più vistosa incompiuta cittadina: un vero peccato! Mi riferisco a quello che più che Teatro, è forse il caso di definire “Fantasma del Teatro”. A proposito del quale leggevo (cfr. “INFORMA - Le attività in Comune a mi dura del cittadino” n. 1/2021) che nel megaPiano Triennale delle opere pubbliche sono previsti “2 milioni di euro per la messa in sicurezza del teatro comunale” senza che (per quanto mi risulta) alcun programma sia stato elaborato per un suo futuro destino e la sua conseguente , auspicabile fruizione.

E, a proposito di incompiute pubbliche, mi pare che anche il più volte strombazzato nuovo Piano Regolatore Generale (firmato dal prof. Zazzara agli inizi del 2016) stia ancora vivendo una gestazione assai difficile e che non ha ancora generato l’attesissimo ‘lieto evento’.

Romolo Chiancone