“Conosciamo i Lions”, incontro per chi ha intenzione di avvicinarsi al Club di San Salvo

Venerdì 8 aprile il presidente Emanuele Ciuffi del Lions Club San Salvo, insieme a tutti i soci, hanno incontrato amici Lions e non Lions offrendo un aperitivo e illustrando le proprie attività presso il RosaHotel di San Salvo Marina.

Tanta gente e molta curiosità tra gli intervenuti che in religioso silenzio hanno partecipato all'incontro tenuto dal GMT Ester Tanasso che ha spiegato:

il Lions Clubs International è l’organizzazione di club di assistenza più grande del mondo.

I Lions sono ovunque. Siamo uomini e donne impegnati progetti comunitari in oltre 210 paesi e aree geografiche.

I Lions hanno una storia variegata. Fondata nel 1917, la nostra associazione è conosciuta principalmente per la lotta alla cecità, che è parte della nostra storia e anche del nostro lavoro odierno. Inoltre, ci dedichiamo al volontariato per diversi progetti comunitari, tra cui protezione dell’ambiente, lotta alla fame e assistenza agli anziani e ai disabili.

I Lions sono attivi. Il nostro motto è “Noi serviamo”. I Lions sono parte di un network di servizi a livello mondiale e operano facendo tutto ciò che è necessario per aiutare le nostre comunità locali.

I Lions donano la vista. Tramite la realizzazione di screening per la vista, la fornitura di attrezzature a ospedali e cliniche, la distribuzione di medicinali e la sensibilizzazione dell’opinione pubblica sulle malattie degli occhi, i Lions si impegnano nella loro missione di garantire la vista per tutti. Abbiamo esteso il nostro impegno per la conservazione della vista con innumerevoli progetti comunitari a livello locale e attraverso il nostro programma internazionale SightFirst, il cui obiettivo è eliminare la cecità.

I Lions servono i giovani. I nostri progetti comunitari spesso sostengono bambini e scuole locali con borse di studio, servizi ricreativi e mentori. A livello internazionale, offriamo diversi programmi, tra cui il concorso Un Poster per la Pace, il programma Campi e Scambi Giovanili e Lions Quest. Il nostro programma Leo inoltre fornisce un’occasione di sviluppo personale attraverso opportunità di volontariato per i giovani. In tutto il mondo vi sono circa 144.000 Leo e 5.700 Leo club in oltre 140 paesi.

I Lions assegnano sussidi. Dal 1968, Lions Clubs International Foundation ha assegnato sussidi per oltre 700 milioni USD a supporto dei progetti umanitari Lions nel mondo. Lavorando insieme, la nostra Fondazione e i Lions portano soccorso alle comunità colpite da calamità naturali, fornendo generi di prima necessità come cibo, acqua, vestiti e medicinali, collaborando inoltre alla ricostruzione a lungo termine.

Lions sostengono la pace e la comprensione, uniti dall'impegno nella solidarietà ai bisognosi.

Dal 1944 Lions Clubs International ha svolto un ruolo chiave nella formazione dell'ONU e oggi mantiene una partnership con numerose agenzie dell'organismo mondiale.

Le iniziative sorte in occasione della guerra in Ucraina sono l'ultimo esempio dei service Lions e Leo per l'Umanità.