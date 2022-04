Lunedì 11 aprile sospensione della fornitura d'acqua in alcune zone di San Salvo

Lunedì 11 aprile verrà sospesa l’erogazione idrica dalle ore 8:00 alle ore 17:00 e comunque fino all’ultimazione dei lavori lungo via Ripalta, tutte le traverse collegate, via il Caravaggio, via di Montenero e zone limitrofe.

Lo comunica la Sasi che spiega che l’interruzione è motivata dalla necessità di collegare le utenze alla nuova rete idrica realizzata di recente.

"Come si può comprendere dobbiamo sopportare un piccolo disagio che porterà benefici a vantaggio di tutti. Intervento risultato della nostra sollecitazione alla Sasi – commenta il sindaco Tiziana Magnacca – di eseguire migliorie alla rete idrica per favorire l’approvvigionamento idrico. Intervento che viene effettuato in contemporanea con la realizzazione dei nuovi marciapiedi nelle suddette zone”.