Domenica l'ultimo saluto alla maestra Maria Di Stefano

Saranno celebrati domenica 10 aprile, alle ore 16,30, nella Chiesa di Santa Maria del Sabato Santo a Vasto i funerali della maestra Maria Di Stefano, l'insegnante in pensione, 64 anni di età, vittima nel tragico incidente avvenuto mercoledì mattina in via Giulio Cesare.

“Per volontà della famiglia - rimarcano alcuni colleghi della Di Stefano - si invitano quanti parteciperanno alla cerimonia ad una raccolta fondi, all'esterno della Chiesa, che verrà devoluta ad una organizzazione benefica”.

In questi giorni tanti i messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia, in particolare al marito Nicola Di Laudo, ex segretario generale del Comune di San Salvo, al figlio Daniele ed alla mamma Annita.