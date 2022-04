Il camp del Circolo Ippico Sansalvese, una proposta interessante per bimbi e famiglie

Il Circolo Ippico Sansalvese ritorna con il suo campus entusiasmante e coinvolgente!

Un campus estivo a contatto con la natura, da vivere in totale sicurezza, sotto la guida esperta di Istruttori qualificati che seguiranno i partecipanti per tutta la durata del campo.

Il campus sarà un’incredibile esperienza di socializzazione, esplorazione, creatività, scoperta, gioco e divertimento. Prenotazioni aperte.

QUANDO

Da Mercoledì 1 Giugno a Venerdì 29 Luglio.

Il campus ha una frequenza settimanale o mensile dal lunedì al venerdì. Ingresso ore 8:00, uscita ore 13:00

DOVE

Il campus estivo si svolgerà presso il Circolo Ippico Sansalvese in Via di Montenero a San Salvo in provincia di Chieti.

A CHI SI RIVOLGE

Le attività sono pensate per bambini dai 5 ai 10 anni di età.

COSA FARANNO I PARTECIPANTI

I partecipanti saranno coinvolti nelle seguenti attività:

‌Lezioni teorico pratiche di equitazione

‌Attività ludico ricreative

‌Giochi di gruppo

‌Animazione

‌Merenda

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

Per informazioni e prenotazioni contattare il numero di telefono 346 82 56 257 (Federica) o attraverso i canali

Facebook "Circolo Ippico Sansalvese" e Instagram "scuderiainfesta".