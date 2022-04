Verso il voto, quattro le liste a sostegno di Emanuela De Nicolis

Saranno 4 le liste che sosterranno Emanuela De Nicolis, candidato sindaco di riferimento dell'area di centrodestra a San Salvo.

Sabato sera l'ufficialità, nel corso dell'incontro organizzato nella sede elettorale dal titolo 'San Salvo è una squadra' al quale hanno preso parte, oltre alla De Nicolis il sindaco Tiziana Magnacca, il vice sindaco ed assessore Giancarlo Lippis ed il presidente del Consiglio comunale Eugenio Spadano. Le liste in questione sono San Salvo è, San Salvo Città Nuova, Noi San Salvo e Lista Popolare.

Gli interventi sono stati incentrati sul concetto della “forza di una squadra amministrativa che ha ben governato per un decennio - è stato rimarcato - nel quale sono state realizzate oltre quaranta opere pubbliche".

Passione, coerenza, determinazione ed operosità sono state le parole chiave. Particolare attenzione è stata rivolta ai fondi in arrivo dal Pnrr a San Salvo, che saranno essenziali per “opere strategiche fondamentali per lo sviluppo ed il benessere economico e sociale della città”.